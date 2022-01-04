Benedict Kloeckner ve Danae Dörken, Süreyya Operası'nda konser verecek
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat
Alman çellist Benedict Kloeckner ve Yunan asıllı Alman Danae Dörken, 10 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Alman çellist Benedict Kloeckner ve Yunan asıllı Alman Danae Dörken, 10 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının başlattığı "Virtüözlerin Müziği" serisinin 4. konseri 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Çelloda Benedict Kloeckner ve piyanoda Danae Dörken'in sahneye çıkacağı konserde, Robert Schumann, Bohuslav Martinu, Robert Schumann ve Dmitri Shostakovich'in eserleri seslendirilecek.
AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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