Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken kimdir?
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Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken kimdir?

Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken kimdir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken, hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor. Palandöken'in en son "Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı" önerisiyle gündeme gelişiyle TESK Genel Başkanı Palandöken'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken, hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor. Palandöken'in en son "Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı" önerisiyle gündeme gelişiyle TESK Genel Başkanı Palandöken'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Bendevi Palandöken kimdir? Bendevi Palandöken kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENDEVİ PALANDÖKEN KİMDİR?

Bedevi Palandöken, 1949 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

1962 yılında Ankara'nın Cebeci semtinde bakkal olarak başladığı meslek hayatını, halen aynı dükkânda devam ettirmektedir.

1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği'nde 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği görevini yapan, 1984 yılında Dernek Başkanlığına seçilen PALANDÖKEN, bu tarihten günümüze kadar düzenlenen tüm genel kurullarda, genel kurul üyelerinin güvenoyunu alarak Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

PALANDÖKEN, 1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Başkanlığını da halen yapmaktadır.

Bendevi Palandöken, 1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 1990 yılında yapılan genel kurulda Federasyon Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini de halen devam ettirmektedir.

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Palandöken 1999 yılında seçildiği Başkanvekilliği görevinin ardından, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilmiştir.

2010 yılında yapılan Genel Kurul ile bir kez daha Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilen Bendevi Palandöken, Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkârlar İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin (EUROMED) Başkanvekilliği görevinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Karma İstişare Komitesi Üyeliği (AB-TR KİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İcra Komitesi Üyeliği ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Palandöken, evli ve bir çocuk babasıdır.

BENDEVİ PALANDÖKEN KİMDİR?

Bendevi Palandöken 1949 doğumlu olup 72 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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