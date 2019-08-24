Bendevi Palandöken: "Atıkların çöpe gitmemesi için çözüm depozito sistemi"

24.08.2019 11:35

Son zamanlarda artan ithal atıkların hem geri dönüşüm hem de ekonomi için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Plastik atık ithalatının son iki yılda yüzde 68 artması, kendi atıklarımızın geri dönüşüme kazandırılmasını engelleyeceği gibi ülke ekonomisi için de külfettir. Ülkemizin Avrupa'nın atık çöplüğüne dönmemesi için ithal atığa değil kendi atıklarımızın geri dönüşümüne ağırlık verelim" dedi.



Geri dönüştürülemeyen her plastik atığın çevre tehdit oluşturduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geri dönüştürmediğimiz her bir plastik atık, hem çevremizi kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor hem de ekonomiye büyük bir zarar veriyor. Çünkü plastik atıklarımızın geri dönüşümünü tam olarak yapamadığımız için birçok Avrupa ülkesinden Türkiye'ye plastik menşeili atıklar ithal ediyoruz. Öyle ki, 2016'da 159.569 ton olan ithal plastik atık miktarı 2018'de yüzde 68 artarak 439.909 tona ulaştı. Bu yıl ise plastik atık ithalatının 670 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor. Oysa ürettiğimiz plastikleri büyük oranda geri dönüşüme kazandırsak ham madde için yaptığımız plastik atık ithalatı bu boyutlara ulaşmaz" diye konuştu.



"Depozito uygulaması geri dönüşüm için en iyi sistemdir"



Kendi plastik atıklarımızı geri kazanmaya çalışırken ithal plastik atığın bu denli artmasının Sıfır Atık Projesi için de olumsuz olabileceğini belirten Palandöken, "Plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek için başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında market poşetleri ücretli oldu. Kendi plastik atıklarımızın geri dönüşümü için çalışırken ithal plastik atıkların bu kadar artması, proje için de olumlu değil. Ülkemiz plastik sektöründe öncü konumda. Sektördeki bu başarıyı geri dönüşümde de yakalamayız. Ama bunun için atık ithal etmek yerine depozito uygulaması ile kendi atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmalıyız. Doğada en çok bulunan plastiklerin başında pet şişeler ve şişelerin kapakları geliyor. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesini sağlamalıyız. Geri dönüşebilir atıkların diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi için en uygun sistem depozito sistemidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA