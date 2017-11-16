ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Loretta Mester, düşük enflasyonun kendisini endişelendirmediğini belirterek, "Bence doğru politika hala kademeli faiz artışı ve verdiğimiz desteğin bir kısmını geri çekmeye devam etmek." dedi.



Cleveland Fed Başkanı Mester, Washington'daki Cato Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Fed'in kademeli faiz artışlarına devam etmesinin uygun olacağını ifade etti.



ABD ekonomisinin güçlü şekilde büyüdüğüne ve işsizliğin ülke tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğine işaret eden Mester, enflasyonun da doğru yönde ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.



Mester, "Enflasyonun bugün nerede olduğu beni çok endişelendirmiyor çünkü yeniden yüzde 2'ye çıkacağına inanmak için iyi nedenler olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Fed'in güçlü büyüme ve düşük enflasyon ikilemini kademeli faiz artışlarıyla dengeleyebileceğini savunan Mester, "Bence doğru politika hala kademeli faiz artışı ve verdiğimiz desteğin bir kısmını geri çekmeye devam etmek." diye konuştu.



Fed'in en "şahin" üyelerinden Mester, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) gelecek yıl oy hakkına sahip olacak.



FOMC'nin bu yılki son toplantısı 12-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.



Piyasaların bu toplantıda faiz artırılmasına yönelik beklentisi yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor.