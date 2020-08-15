Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
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Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok

Yeni çıkardığı şarkısı Acayip İyi için dans ettiği video ile TikTok'ta izlenme rekoru kıran Ece Seçkin, son verdiği röportajda "Ben zaten dünya starıyım da ama dünyanın haberi yok" dedi.

15.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:58

Yeni şarkısı Acayip İyi ile müzik piyasasını kasıp kavuran Ece Seçkin, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Geçtiğimiz günlerde Acayip İyi için çektiği dans videosuyla kırılmasıyla zor bir rekoru kıran Seçkin, hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Röportajda samimi itiraflarda bulunan şarkıcı, şu an olmak istediği noktada olduğunu belirterek "Hayalini kurduğum noktadayım. Ama daha yapacak çok işim var. Çünkü hayallerim de benimle birlikte büyüyor. Ama tabii dönem dönem aksilik yaşadığımız da oluyor" dedi.

"CHARLIE'NİN MELEKLERİN ŞARKIM ÇALINDI AMA GURUR DUYMADILAR"

Yaptığı bazı işlerden dolayı eleştirildiğini söyleyen Ece Seçkin, "Mesela geçen sene üç iş çıkardım. Bunlardan biri Enrique Iglesias'la yaptığım düetti. Maalesef dinleyici rap'ten kafasını kaldıramıyordu. Şarkı şimdi patladı, birçok yorum alıyorum. Olumlu birçok yorum var. Ama, "Enrique sen manyak mısın? Ne işin var Ece Seçkin'le" diyenler de var. Ardından 'Charlie'nin Melekleri' filminde Türkiye görüntüleri üzerine 'Adeyyo' şarkımı kullandılar. Yine birileri "Charlie'nin Melekleri siz manyak mısınız? Adeyyo çaldı ööö" yazmış. Bir Türk olarak bunlarla gurur duyulmasını bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok

"DÜNYA STARIYIM AMA DÜNYANIN HABERİ YOK"

Dünyaca ünlü projelerde adı geçen şarkıcı "Sizden dünya starı olur mu?" sorusu üzerine sözlerine şöyle etti: "Benden çok güzel dünya starı olur ama ben dünya starı olmak istemiyorum. Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok beybi! Şaka bir yana, herhalde hayatımda daha fazla stres istemiyorum."

TikTok'taki dans videosu 8.2 milyar izlenen Seçkin,"Birçok kişi benim hashtag'imi kullanarak dans videosu çekti. Bu rakam hashtag'lerin toplam izlenme oranı. Bu başarıda Z kuşağına hitap etmemin etkisi de büyük" dedi.

"KARANTİNADA HİÇ ŞARKI SÖZÜ YAZMADIM"

Karantina dönemini nişanlısı Çağ geçiren şarkıcı, zorlu süreci nasıl yaşadığını şu ifadelerle anlattı: "En başından itibaren büyük bir korku içindeydim. En ufak bir öksürmede 'Virüs bana da mı geldi' psikolojisine girdim. Turnem iptal edildi. Bu dönem beni çok yıprattı. Bir şeyi izlemek için açıyordum, 10 dakika sonra kapatıyordum. Koronayla ilgili neler oluyor diye sosyal medyaya aklım gidiyordu. Baştan sona sadece iki film izleyebildim. Kitap okuyamadım. Tek kelime şarkı sözü yazamadım. Ellerim dezenfektan yüzünden yara oldu. Sadece yeni yemek tarifleri denedim. Farklı kişler yaptım. Lazanyalarımı çeşitlendirdim. Hayatımın en yüksek kilosuna çıktım.

"KARANTİNADA ÇAĞRI'YA ÇOK SAMİMİ OLDUK"

"Eskiden ben geliyordum, o gidiyordu, o geliyordu, ben gidiyordum. İlk kez birbirimizden hiç ayrılmadık. Eskiden ona duyduğum özlemden "Seni kendime kelepçeleyip öyle dolaşacağım" diyordum. Ama iki gece önce bahçede kahve içerken "Seni kelepçeyle kendime bağlamaktan vazgeçtim" dedim. Daha ne diyeyim! Çok samimi olduk, bildiğin gibi değil. Allah'tan hayatta en iyi anlaştığım insan o. En yakın arkadaşım. Benim titizlik hastalıklarıma, bütün karamsarlıklarıma tahammül eden tek insan."

Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
ÇINAR: kim ki bu dünya starı olacak. . . ben ilk gördüm
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADINIZI YAZIN: Kim bu yaa.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
LEON BUUREN: ATMA ZİYAAAAAA
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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500
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