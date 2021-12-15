Ben Yunus Emre: "Hem Bâtınem Hem Zâhirem Hem Evvelem Hem Âhirem" - Haberler
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Ben Yunus Emre: "Hem Bâtınem Hem Zâhirem Hem Evvelem Hem Âhirem"

Ben Yunus Emre:
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Araştırma MerkezleriBen Yunus Emre: "Hem Batınem Hem Zahirem Hem Evvelem Hem Ahirem"UNESCO - 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülşen F. ÇULHAOĞLU PİRENCEK 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 13.

Araştırma Merkezleri

Ben Yunus Emre : "Hem Batınem Hem Zahirem Hem Evvelem Hem Ahirem"

UNESCO - 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gülşen F. ÇULHAOĞLU PİRENCEK 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 13. 30'da Ben Yunus Emre: "Hem Batınem Hem Zahirem Hem Evvelem Hem Ahirem" konferansında öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz ile buluşuyor. TURK 101-102-103 dersi final ön koşulu etkinliklerinden olan online konferansa https://zoom. us/j/93108028212 linki aracılığıyla katılabilirsiniz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 15. 12. 2021 10: 56

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