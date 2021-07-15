"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü
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"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü

'Ben yılanların efendisiyim' diyen adam yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Filipinlerin Pangasinan şehrinde yaşayan ve yılan zehrine karşı bağışıklığı olduğunu iddia eden Bernardo Alvarez isimli adam, yılan sokması sonucu hayatını kaybetti. Yılanı öpmeye çalıştığı sırada dudağından ısırılan adamın, öldürdüğü sırada kanının katılaştığı öğrenildi.

Filipinlerin Pangasinan şehrinde yaşayan 62 yaşındaki yılan uzmanı Bernardo Alvarez, yılanlarla yaptığı gösterilerle tanınıyordu. Yılan zehrine karşı bağışıklığı olduğunu iddia eden adam, yine bir yılanla gösteri yapmak istediği sırada feci şekilde can verdi.

KOBRANIN KAFASINDAN TUTUP ÖPMEYE ÇALIŞTI

Ormanda gördüğü bir kobrayı kafasından kaldıran Alvarez, eline aldığı yılanı dudaklarına götürerek öpmeye çalıştı. Bu sırada kafasını ani şekilde öne atan yılan, Alvarez'in dudaklarından ısırdı. Acı içinde yere düşen yılan uzmanının çığlıkları, komşularının paniklemesine neden oldu.

'Ben yılanların efendisiyim' diyen adam yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü

ZEHRİN ETKİSİYLE VÜCUDU TAŞ KESİLDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yılan uzmanının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlıkçılar, zehrin etkisiyle adamın vücudunun taş kestiğini ve kanının katılaştığını aktardı.

'Ben yılanların efendisiyim' diyen adam yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü

KIZGIN KOMŞULAR YILANI ÖLDÜRDÜ

Sağlık ekiplerinin Alvarez'in ölüm haberini vermesinin ardından sinirlenen komşular, kobra yılanı öldürdü.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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