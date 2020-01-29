'Ben virüs değilim': Koronavirüs ile birlikte Fransa'da Asyalı göçmenlere yönelik ırkçılık arttı
Fransa'da yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikayetçi. Sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor.
Fransa'da yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikayetçi. Sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Fransızların genelde bütün Asyalılar için 'Çinli' ifadesini kullandığını belirten paylaşımlar, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.
Fransa'da henüz 4 vaka görülmesine karşın, toplumda panik havasının hakim olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle sosyal medyada ırkçı şakaların katlanarak arttığını belirtiyor. Ancak ayrımcı tutumlar sosyal medya ile sınırlı değil. Euronews.com'da Görüntüle