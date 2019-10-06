Ben Riensta: "İyi yerlere gelmek istiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Reiansta, "Milli aradan sonra iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

06.10.2019 09:26
Ben Riensta:

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Reiansta, "Milli aradan sonra iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.


Süper Ligin 7.haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup olarak ligde galibiyet alamayan iki takımdan biri olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor.


Göztepe maçında alınan farklı mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Sarı-Kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, " Lige iyi başlamak isterdik ama olmadı. Sezona çok kötü başladık. Şanssızlıklar var. Kendimize bakmalıyız. Milli maç arasından sonra en yüksek puanları toplayıp iyi bir yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.