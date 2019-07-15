"Ben ölürsem devlet kurtulur, millet kurtulur"

Yıldırım Kent Konseyi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Programı düzenledi. İstanbul'daki kalkışma esnasında tankların önüne yatarak, olayların seyrini değiştiren Metin Doğan, hazırladığı 15 Temmuz kısa filmi ile sosyal medyada yüz binlerce beğeni alan Ali Haydar Yıldırım ve kahramanlık destanı için beste yaparak seslendiren Yavuz Bayar'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, kent konseyi üyeleri, Yıldırımlı muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. 15 Temmuz'un Türkiye Tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Devletimize yeni bir fetret devri yaşatmak isteyen şer odakları, karşısında necip milletimizi buldu. Milletimiz, iradesine devletine sahip çıkmak adına kendi hayatlarına hiçe saydı. Uçaklara, tanklara karşı göğüslerini siper ettiler. Bu mananın maddeye galip gelmesidir, insanın makineye karşı kazandığı zaferin destanıdır. Biz bu destanı unutmayız, unutturamayız. Biz millet olarak, bu süreci güçlenerek atlatırken, ihanet edenler, tarihin tozlu sayfalarının arasında 'hain' olarak yerlerini aldı" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ DURDURAMADILAR, DURDURAMAYACAKLAR

Düzenlenen etkinlik ile kahramanlara karşı vefa borçlarını bir nebze de olsa ödemeye çalıştıklarını dile getiren Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl de "Biz, 15 Temmuz kahramanlarının haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Ancak onları yad ederek, onların kahramanlıklarını çocuklarımıza aktararak, görevimizi bir nebze de olsa yerine getirmiş oluruz" dedi. 15 Temmuz tarihinin Hakk'ın batıla galip geldiği gün olduğunu kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise "Türkiye'nin kalkınma ivmesini ve güçlenmesi kabullenemeyen şer odaklarının, devletimizi ve milletimizi emperyalizmin yörüngesine sokmak için hayata geçirmeye çalıştıkları hain planlar, milletimizin dirayeti karşısında akamete uğratıldı. Tüm dünya, Türk milletine rağmen bir şey yapılamayacağını gördü" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT OLMAYA GİTTİM

Hainlerin planlarını uygulamaya koydukları gece İstanbul Atatürk Havalimanı önünde tankların önüne yatarak direnişin simgesi haline gelen Metin Doğan, "Çok siyasi bir figür değilim. Siyasetle çok ilgim de yok. O gece bir şeylerin ters gittiğini, devletimizin geleceğinin tehlikede olduğunu düşündüm. Buna karşı bir şey yapmam gerektiğine kanaat getirerek, havalimanının önüne gittim. Bir an düşündüm. Eğer ben ölürsem, insanlara bir mesaj verebilirim. Onların sokağa çıkarak, devletine ve iradesine sahip çıkmasına vesile olabilirim. Bu düşünce ile tankın paletlerinin önüne yattım. Niyetim tankı durdurmaya çalışmaktan ziyade, şehit olarak, insanların sokağa çıkmasını sağlamaktı. Tek düşündüğüm buydu. Benim ölümüm ülkenin kurtuluşu olur diye düşündüm ve bir an tereddüt etmedim" diye konuştu. Ali Haydar Yıldırım ile Yavuz Bayar da o gece yaşadıklarını ve sonrasındaki gelişmeleri anlattılar. Daha sonra konuşmacılara çiçek takdim edildi.

Kaynak: Bültenler