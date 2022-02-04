"Ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti, güvenli eve yerleştirildi

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia eden ve sosyal medyadan "Ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi. Rahat bir nefes aldığını belirten kadın, yardım edenlere sosyal medyasından teşekkür etti.

Sakarya'da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi. Yaşanan durum üzerine Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Ç.B. sosyal medyasından, "Yanımda olan, arayan, soran herkese, kolluk kuvvetlerine, valimize çok teşekkür ediyorum. Videom çok ses getirdi, çok da yardımcı oldular. Konuyla ilgili itirazlarda bulunuldu, güvenli bir eve yerleştirildim. Şu an da iyiyim çocuklarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel