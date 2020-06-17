'Ben neredeyim' temalı Onur Haftası, Türkiye'de Covid-19 önlemleriyle nasıl düzenlenecek?
Onur Haftası etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenecek.
17.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:29
Onur Haftası etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenecek. LGBTİ+ bireyler bu yıl birbirinden farklı atölye, panel ve forum gibi yaklaşık 35 etkinlikle seslerini duyuracaklar.View on euronews
Kaynak: Euronews.com