'Ben neredeyim' temalı Onur Haftası, Türkiye'de Covid-19 önlemleriyle nasıl düzenlenecek?
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'Ben neredeyim' temalı Onur Haftası, Türkiye'de Covid-19 önlemleriyle nasıl düzenlenecek?

Onur Haftası etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenecek.

15.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:24

Onur Haftası etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenecek. LGBTİ+ bireyler bu yıl birbirinden farklı atölye, panel ve forum gibi yaklaşık 35 etkinlikle seslerini duyuracaklar.View on euronews

'Ben neredeyim' temalı Onur Haftası, Türkiye'de Covid-19 önlemleriyle nasıl düzenlenecek?
Kaynak: Euronews.com

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