MANEVRA YAPAN KAMYONETİN ALTINDA KALAN KADININ CENAZESİ ALINDI

Antalya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren Dürdane Eser'in (68) cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı.

Yakınlarının desteği ile ayakta duran eşi Selim Eser, gözyaşı döktü. Kazaya neden olan sürücü Volkan Gökçen ise alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340'ıncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi. Eser'in kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleriyle mahalleli tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının ölümüyle fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü.

Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza sonrası Adli Tıp Kurumu morguna konulan Dürdane Eser'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Eser'in cenazesinin alındığı sırada gözyaşı döken eşi Selim Eser'in yakınlarının yardımı ile ayakta durduğu gözlendi. Eser'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.