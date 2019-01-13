AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki törende, dün akşam Veysel Eroğlu ile birlikte İstanbul'dan Afyonkarahisar'a geldiğini söyledi.

Yolda bakanla sohbet ederken eski günlere gittiğini anımsatan Kaya, "Küçük bir çocuktum. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu o dönemde, annesi Kadın Kolları İstanbul Teşkilat Başkanı olan küçük bir çocuk olarak gece gündüz dava için çalışmak ne demek ben o zaman öğrendim." dedi.

İstanbul'un geçmişte susuzluktan adeta kavrulduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Küçük bir çocuktum. İlkokuldaydım. 10 günde bir su gelirse şükrederdik. Elimizde bidonlar, İstanbul'un dört bir tarafındaki çeşmelerden evlerimize su taşırdık. Yine çöpler mahallelerde öbek, öbek. Haliç'teki kokudan sokaklarda yürünmüyordu. Fatih'te Haliç'in kokusundan evimizdeki camları açamıyorduk. İşte böyle bir haldeydi. CHP zihniyetiyle susuzluk, kuraklık, yokluk insanlarımızı kavuruyordu. Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve ona inanan, onun arkasında dimdik yürüyen kadınlar, gençler çıktı ve 1994'de İstanbul'da bir şeyi değiştirdik biz. İstanbul Büyükşehir Belediyesini hizmet belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle adeta tanıştırdık."

"yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların"

Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle konuştu:

"Hani o ana muhalefetin Genel Başkanı var ya. Ne diyor? 'Ben hesap uzmanıyım' diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların. Ne diyorlar? Enflasyon rakamları AK Parti döneminde artmışmış. ya kardeşim 2002'ye gelene kadar, AK Parti iktidar olana kadar 14 yıllık enflasyonun ortalaması kaç biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yüzde 70'in üzerinde. Evet CHP zihniyeti o. SHP, DSP dönemlerinde 14 yıllık enflasyon ortalaması yüzde 70'lerin üzerinde. Peki bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon oranımız kaç biliyor musunuz? Ortalama yüzde 9,5 ama utanmadan çıkıp milletimizin karşısına geçip diyorlar ki; 'enflasyonu siz yükselttiniz' Bari milletimizin aklıyla alay etmeyin be kardeşim. Bu millet eli öpülesi bir millet. Yıllarca bu milleti kandırdınız ama bu millet 'artık yeter' dedi."

"Bize düşen çalışmak"

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kaya, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın milli iradeye sahip çıktığını dile getirdi.

Kaya, darbe gecesi bombalara rağmen Meclis'i terk etmediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birileri, ana muhalefetin Genel Başkanı tankların açılmasıyla adeta tankların ona yol vermesiyle birlikte Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti. Güvenli huzurlu bir ortamda kahvesini adeta yudumlayarak darbe girişiminin seyrini oturduğu yerden izledi. Sonra da kalktılar 'kontrollü darbe' gibi bir söylemle bizim şehitlerimize, bizim gazilerimize, bizim milletimize adeta hakaret ettiler. O gece hain darbe girişimine teşebbüs edenlerle, onların iplerini ellerinde tutanlarla birlikte kol kola adalet yürüyüşleri yaptılar. Şimdi Meclis'te bir tarafta terör örgütünün uzantısı siyasi parti, maalesef yanında ana muhalefet partisi ve diğer parti birlikte bir ittifak şeklinde. Türkiye'nin adeta beka mücadelesi verdiği, üzerinizde farklı yurt dışı odaklardan ekonomik manüplasyonlar yapıldığı dönemde hep birlikte adeta bir şer ittifakı kurmuşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'İllet ittifakı' diyor, Sayın Bahçeli de 'zillet ittifakı' diyor. Bize düşen çalışmak."

Toplantıya, Kaya'nın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA