Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un Ukraynalı forveti Yevhen Seleznov, "Kalbimi, yüreğimi her şeyimi koyup takımım için en iyi şekilde mücadele edeceğim." dedi.



Seleznov, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer döneminde adının bazı kulüplerle anıldığını ve bu durumun kafasını karıştırdığını söyledi.



Hakkında çıkan haberlerin performansını etkilemediğini belirten Seleznov, "Ben her zaman Karabükspor'un futbolcusuyum. Şimdi transfer dönemi kapandı. Bu tür spekülasyonlara artık asla yer yok. Buradayım ve kalbimi, yüreğimi her şeyimi koyup takımım için en iyi şekilde mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.



Akhisarspor maçı



Hafta sonu oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına değinen Seleznov, "Maçtan önce çok fazla bir şeylerden bahsetmek doğru olmuyor. Karşılaşmanın ne olacağını bilemeyiz. En güzeli maçı kazanıp, kazandıktan sonra konuşmak. Şu an için çalışıyoruz. Maçtan en iyi sonucu almak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.