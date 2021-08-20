"Ben de varım" yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
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"Ben de varım" yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

- "Ben de varım" yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan, "Ben de Varım" yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı Diyarbakır'da da düzenlendi.

- "Ben de varım" yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

DİYARBAKIR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan, "Ben de Varım" yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı Diyarbakır'da da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve 12 Ağustos 2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığınca son günlerde ülkede yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi amacıyla "Ben de Varım" yardım kampanyası Diyarbakır'da başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yardım kampanyasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonundaki bilgilendirmenin ardından açıklama yapan Karaloğlu, farklı illerde yaşanan sel felaketleri ile Akdeniz ve Ege bölgesinde gerçekleşen orman yangınlarının tüm ülkeyi derinden üzdüğünü söyledi. Batı Karadeniz'de yaşanan selde bir yılda yağacak yağmurun 48 saatte yağdığını belirten Karaloğlu, doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

"Devletimiz bütün imkanlarıyla afet bölgelerinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgelerine gittiğini ve bakanların 40 gündür sel ve yangın bölgelerinde olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Devlet bütün imkanlarıyla afetlerin oluşturmuş olduğu zararları giderme, hafifletme, vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak tedbirler alma noktasında elinden geleni yapıyor. Bunda şüphe yok. Bu tip olağanüstü, felaket durumlarında birlik ve beraberliğimizi gösterebiliyorsak milletiz" dedi.

"Diyarbakır olarak 'bizde varız' dememiz lazım"

Karaloğlu, Van Valisi iken 2011'de meydana gelen depremde tüm Türkiye'nin desteğiyle vatandaşın sorunlarının çözüldüğünü aktararak, o dönem yaşanan yardımlaşmayı şimdi Rize, Artvin, Van, Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Bartın, Kastamonu, Sinop için gösterme zamanı olduğunu dile getirdi.

Karaloğlu, "Diyarbakır olarak 'bizde varız' dememiz lazım. Diyarbakır'dan da çok güçlü bir desteğin sel ve yangın felaketine uğrayan vatandaşlarımıza gideceğinden şüphem yok. Diyarbakır'daki hayırseverlerimizin de gönlünün geniş olduğunu biliyorum, inanıyorum. Önemli olan bizim organize olabilmemiz. Bunu tabana, vatandaşa iyi aktarabilmemiz. Diyarbakır'dan da çok güçlü bir desteğin bu felaket bölgelerine ulaştırılmak üzere AFAD tarafından başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına gideceğine olan inancım tam" diye konuştu.

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'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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