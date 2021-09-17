''Ben de Varım'' projesine Figen Büyükakın'dan destek

Engelli bireylerin hayata katılımı noktasında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin madalyalı engelli sporcularını yetiştirmek ve her spor dalında ''Ben de Varım'' demeleri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Projeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın da destek verdi.

"BEN DE VARIM"

Proje kapsamında Kocaeli'nde yaşayan 10-35 yaş arası engelli bireylere yönelik spor taraması yapıldı. Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe özel bireyler büyük ilgi gösterdi. Alana kendi imkânlarıyla gelemeyen bireyler "Engelsiz Taksi" ile evlerinden alındı. Alanda yapılan spor taramasında engelli bireylerin hangi spora yatkın oldukları belirlendi. Belirlenen branşta daha ileri seviyede eğitim almaları sağlanacak.

FİGEN BÜYÜKAKIN'DAN DESTEK

Projeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın da destek verdi. Figen Büyükakın, Recep Topaloğlu Spor Salonundaki programda engelli bireylerin ve ailelerin yanında oldu. Programda Büyükakın'a Paralimpik Olimpiyatlarında madalya kazanan Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik de eşlik etti. İki gün süren program hakkında Prof. Dr. Nevin Güzel tarafından bedensel engelli vatandaşların muayenesi ve uygun spor branşları için sınıflandırılmasının ne şekilde yapıldığı konusunda Figen Büyükakın'a bilgi aktarıldı.

PROF. GÜZEL'DEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Projenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nevin Güzel, "Kocaeli'nde hayalini kurduğum projenin bir modelini burada gerçekleştiriyoruz. Burada bize bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Muayenesini yaptığımız bireyleri spora yönlendiriyoruz. Hiçbiriniz engelli değilsiniz. Bizden farklı özel gereksinimleriniz var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu gereksinimlerinize çözüm bulabileceğinizi gösterdi" ifadesini kullandı.

"ÖZEL GEREKSİNİMLİ TÜM KARDEŞLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Özel gereksinimli bir çocuk annesi olduğunu belirten Figen Büyükakın, "Ben de özel bir çocuk annesiyim. Bu nedenle ailelerin yaşadığı sıkıntıların farkındayım. Çocuklarımızın engeli birer eksiklik değil, özel gereksinim. Böyle bir çocuğa sahip olmak benim için büyük bir şans. Ona bakarken hayatı farklı yorumluyorsunuz. Sevgi ve hoşgörü ile kaldırılamayacak hiçbir engel yoktur. Bugün burada içinde yer aldığım projenin öneminin farkındayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli'nde özel gereksinimli bireyler için birçok proje gerçekleştirildi. Burada ailelere büyük görev düşüyor. Ailesinin desteğini alan her birey başarılı olur. Bu projeyle birlikte tüm özel gereksinimli bireylere, kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Onları spora yönlendirmek ve geleceğin madalya kazanan sporcularının yetişmesini hedefliyoruz" dedi.

15 SPOR BRANŞI

Engelli sporu ve engelli spor branşları konusunda katılımcıların bilgi alabildiği programda masa tenisi, bilek güreşi, halter, boccia, tekerlekli sandalye tenis ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında gösteri müsabakaları düzenlendi. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlar, spor branşlarını deneyimleme imkânı buldu. Seçilen 15 branşın tanıtımı amacıyla kurulan stantlarda alanında uzman antrenörler tarafından bilgilendirilen engelli bireyler, kendileri için en uygun sporu seçme şansı buldu.

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