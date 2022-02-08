"Ben de Varım" projesinde uygulamalı eğitimler başladı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başlattığı özel bireylerin hayata katılımını sağlayan "Ben de Varım" projesinin uygulamalı eğitimlerine başlandı.

Engelli bireylerin hayata katılımı noktasında birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin madalyalı engelli sporcularını yetiştirmek ve her spor dalında "Ben de varım" demeleri için bu çalışmayı hayata geçirmişti. Bu kapsamda, 2021 yılı içinde Kocaeli'de yaşayan 10-35 yaş arası farklı engel gruplarındaki 904 bireyle görüşme sağlanarak, spora yönelik yetenek taramaları yapıldı. Projede saha çalışmaları halen devam ediyor.

Beden eğitimi ve spor bilimleri alanlarından mezun personele hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitimin içeriğinde; engellilerde fiziksel aktivite ve performans sporlarının faydaları, engelliler için beden eğitimi dersinde çevre güvenlik planlaması, zihinsel yetersizliği olan bireylere uyarlanmış beden eğitimi ve spor, görme engellilere spor, spor çizelgeleri, şekil verme, uyaranlar yönerge sunma, kontratlar, özel eğitimde temel kavramlar, doğal öğretim yöntemleri, özel eğitimde değerlendirme, zihin engelli bireylerle beden eğitimi ve spor çalışmalarında liderlik, davranış kontrolü davranış değiştirme, engel türleri, pekiştirme, ipuçları türleri ve kullanımı, dil ve konuşma, aile ile görüşme teknikleri gibi konular yer alıyor. Ayrıca uygulamadaki eğitimler kapsamında özel gereksinimli bireylere antrenör olma bilgisi ve spor beceri analizi ve beceri öğretimi veriliyor. - KOCAELİ