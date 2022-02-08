Ben De Varım Projesinde uygulamalı eğitimler başladı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Ben De Varım Projesi" kapsamında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı koordinesinde hizmet içi kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanlarından mezun personele "Engelli Sporu" konusunda Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile ''Özel Eğitim Antrenörlüğü Sertifika Programı'' devam ediyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE İLE REHABİLİTASYON EĞİTİMLERİ

Çevrimiçi verilen eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler Leyla Atakan Kültür Merkezinde verildi. Projede özel gereksinimli bireylere spor eğitimi verebilmeleri maksadıyla alanlarında uzman 6 eğitmenin ve 244 antrenörün katıldığı yüz yüze uygulamalı eğitimler devam ediyor. Engelli bireylerin hayata katılımı noktasında birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin madalyalı engelli sporcularını yetiştirmek ve her spor dalında ''Ben de Varım'' demeleri için bu çalışmayı hayata geçirmişti. Bu kapsamda 2021 yılı içinde Kocaeli'nde yaşayan 10-35 yaş arası farklı engel gruplarındaki 904 bireyle görüşme sağlanarak, spora yönelik yetenek taramaları yapıldı. Projede saha çalışmaları halen devam ediyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanlarından mezun personele hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitimin içeriğinde; engellilerde fiziksel aktivite ve performans sporlarının faydaları, engelliler için beden eğitimi dersinde çevre güvenlik planlaması, zihinsel yetersizliği olan bireylere uyarlanmış beden eğitimi ve spor, görme engellilere spor, spor çizelgeleri, şekil verme, uyaranlar-yönerge sunma, kontratlar, özel eğitimde temel kavramlar, doğal öğretim yöntemleri, özel eğitimde değerlendirme, zihin engelli bireylerle beden eğitimi ve spor çalışmalarında liderlik, davranış kontrolü-davranış değiştirme, engel türleri, pekiştirme, ipuçları türleri ve kullanımı, dil ve konuşma, aile ile görüşme teknikleri gibi konular yer alıyor. Ayrıca uygulamadaki eğitimler kapsamında özel gereksinimli bireylere antrenör olma bilgisi ve spor beceri analizi ve beceri öğretimi veriliyor.

22 FARKLI BRANŞ

Bedensel Engelli, İşitme Engelliler, Görme Engelliler ve Özel sporcular için 22 farklı branşta planlanan spor faaliyetleri için 12 ilçede bulunan spor salonlarının farklı engel grubundaki özel gereksinimli bireylere uygunluğuyla ilgili tespitler yapıldı. Projeye katılacak farklı engel grubundaki bireylerin hangi branşlara yönlendirileceği konusunda çeşitli yetenek tarama testleri yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

FARKLI SPOR DALLARI

2021 yılı içinde hayata geçirilen projede engelli sporu ve engelli spor branşları konusunda; Bilek güreşi, Halter, Boccia, Yüzme, Atletizm, Masa tenisi, Okçuluk, T.S. Curling, T.S. Tenis, Kürek, oturarak Voleybol, Atıcılık, Badminton, Futsal, Tekerlekli sandalye Basketbol, Karate, Güreş, Judo, Taekwondo, Curling, Goalball ve Satranç branşlarında tanıtım faaliyetleri ile engelli vatandaşlar, spor branşlarını deneyimleme imkânı buldu. Böylece uzman antrenörler tarafından bilgilendirilen engelli bireylerE, kendileri için en uygun sporu seçme imkânı sunuldu.

KALKINMA AJANSINDAN DESTEK VE ÖDÜL

Doğu Marmara Kalkınma Ajansından da akademik eğitim alanında hibe desteği alan Ben De Varım projesine Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında sosyal sorumluluk alanında kategori ödülü verilmişti.

Bültenler - Güncel