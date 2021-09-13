'Ben de Varım' kampanyasına 93 OSB'den 206 milyon liralık destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Ben de Varım" kampanyasına 93 OSB'den 206 milyon liralık destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik başlattığı "Ben de Varım" yardım kampanyasına 93 OSB'den 206 milyon liralık destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik başlattığı "Ben de Varım" yardım kampanyasına 93 Osb'den 206 milyon liralık destek geldi.

Artvin, Rize, Kastamonu gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'i etkileyen yangın afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 13 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararın ardından "Ben de Varım" sloganıyla başlatılan kampanya için OSB'ler el ele verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı'na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak. Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak. Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şişecam Polatlı Fabrikası yeni üretim hattı açılış töreni öncesinde takdim edilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Mehmet Erdem
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Ben de Varım' kampanyasına 93 OSB'den 206 milyon liralık destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:11:59. #1.17#