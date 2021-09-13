"Ben de Varım" kampanyasına 93 OSB'den 206 milyon liralık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik başlattığı "Ben de Varım" yardım kampanyasına 93 Osb'den 206 milyon liralık destek geldi.

Artvin, Rize, Kastamonu gibi Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Antalya ve Mersin başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'i etkileyen yangın afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 13 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararın ardından "Ben de Varım" sloganıyla başlatılan kampanya için OSB'ler el ele verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı'na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak. Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak. Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şişecam Polatlı Fabrikası yeni üretim hattı açılış töreni öncesinde takdim edilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri