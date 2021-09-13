OSB başkanları toplanan yardımların temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OSB başkanları toplanan yardımların temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
OSB başkanları toplanan yardımların temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları, afetlerde zarar gören vatandaşlar için toplanan 206 milyon 500 bin liranın temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Osb başkanları, afetlerde zarar gören vatandaşlar için toplanan 206 milyon 500 bin liranın temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

93 OSB'den toplanan yardımlara ilişkin temsili çek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Şişecam Polatlı Fabrikası yeni üretim hattı açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılması gereken daha çok adım olduğunu belirtti. Erdoğan, temsili çekin tesliminin ardından OSB başkanları ile birlikte fotoğraf çektirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Düm Tek Tek Kylie Jenner Vildan Atasever
Spor Cristiano Arda Turan Abdullah Avcı Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OSB başkanları toplanan yardımların temsili çekini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:48:48. #1.11#