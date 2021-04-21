'Ben de insanım' dedi iki günde 2 milyon kişi izledi
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'Ben de insanım' dedi iki günde 2 milyon kişi izledi

'Ben de insanım' dedi iki günde 2 milyon kişi izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Şarkıcı Mustafa Yılmaz yeni parçası 'Ben de İnsanım' yayınlandı.

Şarkıcı Mustafa Yılmaz yeni parçası 'Ben de İnsanım' yayınlandı. Şarkı sosyal medyada iki günde 2 milyona yakın kişi tarafından dinlendi.

'Keşke' ve 'Sorun Yok' gibi şarkıları ile bilinen şarkıcı Mustafa Yılmaz yeni şarkısı 'Ben de İnsanım'ı yayınladı. Klip iki günde yaklaşık 2 milyon izlenme sayısına ulaştı. Şarkının klibi yaşanmış bir hayat hikayesini ele alarak çekildi. Şarkının klip yönetmen koltuğunda oturan Hayrettin Güneş; "İnandığım her proje kısa film tadında ve mesaj içerikli olmak zorunda, bu anlamda Önümüzdeki günlerde bu tarz kliplerimizi daha çok izleme fırsatı bulacaksınız" dedi. Yaklaşık 40 kişilik ekip tarafından çekiminin üç gün toplam hazırlığının 30 gün sürdüğü klip aslında kısa film tadında izleyicisi ile buluştu. Şarkının söz ve müziği ise Ersoy Dinç'e ait.

Sosyal medyada şarkıları kullanılan Mustafa Yılmaz'ın 16 Nisan'da Grand Müzik etiketi ile çıkan yeni şarkısı 'Seven Hiçbir İnsan Asla Aldatılmayı Hakketmez' etiketiyle paylaşıldı. - İSTANBUL

'Ben de insanım' dedi iki günde 2 milyon kişi izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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