Ben Çağırmadım Filmi
Ben Çağırmadım filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ben Çağırmadım filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Blithe Spirit, bir yanlışlık sonucu ölen karısının ruhunun gelmesi ile kendisini karmaşık olayların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Çok satan suç romanlarının yazarı olan Charles, yeni kitabını yazmak için epey zorlanır. Bu süreçte Charles'ın ikinci eşi Ruth, Hollywood'a gitme hayalini gerçekleştirme umuduyla kocasının kitabına odaklanması için elinden geleni yapar. Ümitsizce ilham arayışında olan adam, bu sırada spiritüel olaylarla ilgili şovunu izlediği Madame Arcat'ı evine davet eder. Evde bir seans düzenleyen Madame Arcat, yanlışlıkla Charles'ın ölen ilk karsının ruhunu çağırır. Ölen karısını sadece kendisi görebilen Charles için işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
Yönetmen: Edward Hall
Senaryo: Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft, Noël Coward
Oyuncular: Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench, Emilia Fox, Julian Rhind-Tutt, Aimee-Ffion Edwards, James Fleet, Simon Kunz, Michele Dotrice, Stella Stocker, Adil Ray, Georgina Rich, Colin Stinton, Alfredo Tavares, Callie Cooke, Dave Johns, Tam Williams, Martyn Mayger, Julian Ferro, Theo Ip, Issy van Randwyck, Delroy Atkinson, Charlie Carter, Sam Winchester, Zach Wyatt, Dean Winchester, Andrew Reed, Jaymes Sygrove, Christine Callaghan, Owun Birkett, Connor Jones, Alex Winchester, Peter A Rogers, Miguel Sousa
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Blithe Spirit
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 08.01.2021
Ben Çağırmadım Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com