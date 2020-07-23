Ben Çağırmadım Filmi Ben Çağırmadım filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ben Çağırmadım filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Blithe Spirit, bir yanlışlık sonucu ölen karısının ruhunun gelmesi ile kendisini karmaşık olayların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Çok satan suç romanlarının yazarı olan Charles, yeni kitabını yazmak için epey zorlanır. Bu süreçte Charles'ın ikinci eşi Ruth, Hollywood'a gitme hayalini gerçekleştirme umuduyla kocasının kitabına odaklanması için elinden geleni yapar. Ümitsizce ilham arayışında olan adam, bu sırada spiritüel olaylarla ilgili şovunu izlediği Madame Arcat'ı evine davet eder. Evde bir seans düzenleyen Madame Arcat, yanlışlıkla Charles'ın ölen ilk karsının ruhunu çağırır. Ölen karısını sadece kendisi görebilen Charles için işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Yönetmen: Edward Hall

Senaryo: Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft, Noël Coward

Oyuncular: Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench, Emilia Fox, Julian Rhind-Tutt, Aimee-Ffion Edwards, James Fleet, Simon Kunz, Michele Dotrice, Stella Stocker, Adil Ray, Georgina Rich, Colin Stinton, Alfredo Tavares, Callie Cooke, Dave Johns, Tam Williams, Martyn Mayger, Julian Ferro, Theo Ip, Issy van Randwyck, Delroy Atkinson, Charlie Carter, Sam Winchester, Zach Wyatt, Dean Winchester, Andrew Reed, Jaymes Sygrove, Christine Callaghan, Owun Birkett, Connor Jones, Alex Winchester, Peter A Rogers, Miguel Sousa

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Blithe Spirit

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 08.01.2021

Ben Çağırmadım Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com