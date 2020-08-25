Ben Böyle Şansın Filmi
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25.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:57
Samet Çakırtaş'ın yönettiği ve Serkan Ertem'in senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerini Özgür Esat Şentürk, Umut Öğmen, Zeliha Çakırtaş, Akın Ayvaz ve Tane Boz paylaşıyor.
Yönetmen: Samet Çakırtaş
Senaryo: Serkan Ertem
Oyuncular: Özgür Esat Şentürk, Umut Öğmen, Zeliha Çakırtaş, Akın Ayvaz, Taner Boz, İlknur Aygün, Mert Kortun, Arda Evren Çakırtaş, Baran Çakırtaş
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Ben Böyle Şansın
Yapımcı Firma: Art İstanbul
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 11.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com