Ben Böyle Şansın Filmi Ben Böyle Şansın filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ben Böyle Şansın filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Samet Çakırtaş'ın yönettiği ve Serkan Ertem'in senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerini Özgür Esat Şentürk, Umut Öğmen, Zeliha Çakırtaş, Akın Ayvaz ve Tane Boz paylaşıyor. Yönetmen: Samet Çakırtaş Senaryo: Serkan Ertem Oyuncular: Özgür Esat Şentürk, Umut Öğmen, Zeliha Çakırtaş, Akın Ayvaz, Taner Boz, İlknur Aygün, Mert Kortun, Arda Evren Çakırtaş, Baran Çakırtaş Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: Ben Böyle Şansın Yapımcı Firma: Art İstanbul Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Filmin Süresi: 110 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 11.09.2020 Ben Böyle Şansın Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com