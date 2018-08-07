Ben Bir Küçük Sanatçıyım; Gel Beraber Büyük Ressamlar Gibi Çizelim!

Gel Beraber Büyük Ressamlar Gibi Çizelim'de Marion Deuchars, kendisini etkileyen sanatçılar ve onların işleri hakkında bilgiler verirken sanatçıların kullandığı tekniklerle çizme yöntemlerini de tarif ediyor.

Bugüne kadar Gel Beraber Resim Yapalım, Gel Beraber Parmak Baskı Yapalım ve Gel Beraber Yaratıcı Oyunlar Oynayalım kitaplarını yayımlayarak çocukları "Ben Bir Küçük Sanatçıyım" dizisiyle tanıştıran hep kitap, şimdi de dizinin dördüncü ve son kitabı Gel Beraber Büyük Ressamlar Gibi Çizelim'i çocuk okurlarıyla buluşturuyor.

Kendine özgü tarzıyla dünya çapında tanınan, birçok uluslararası tasarım ve illüstrasyon ödülüne layık görülen İskoç illüstratör Marion Deuchars'ın hazırladığı Gel Beraber Büyük Ressamlar Gibi Çizelim ile çocuklar, anlatılan tekniklerle Paul Klee gibi çizebilecek, Joan Miró gibi renklerle oynayabilecek hatta belki sürrealist resimler yapabilecek!

Berrak İdiman'ın dilimize çevirdiği Gel Beraber Büyük Ressamlar Gibi Çizelim, 10 Ağustos'tan itibaren hep kitap logosuyla raflarda yerini alacak.