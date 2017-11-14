Ben Arfa ile Psg Arasındaki Kriz Boyut Atladı

PSG'de bu sezon herhangi bir resmi maçta forma şansı bulamayan ve son dönemde rezerv takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Hatem Ben Arfa ile kulübü arasındaki krizde yeni bir aşamaya geçildi.



Fransa Profesyonel Futbol Ligi Hukuk Komisyonu, Ben Arfa tarafından kendilerine iletilen şikayet üzerine 30 yaşındaki oyuncu ve PSG'yi dinlemek için bugün toplanacağını açıkladı.



Ben Arfa, geçtiğimiz sezonun başında Nice'ten bedelsiz şekilde transfer olduğu Paris ekibinin kendisine diğer oyunculardan farklı davrandığını ileri sürerek Hukuk Komisyonu'na başvuruda bulunmuştu. Kulüp yetkilileri ise, Ben Arfa'nın kadro dışı bırakılma kararının tamamen sportif gerekçelerle verildiğini ve ortada herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığını ifade etmişti.



İki tarafı da dinleyecek olan Hukuk Komisyonu'nun, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin nasıl bir karar alacağı merak konusu.



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