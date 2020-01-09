"Ben Antep'im" filmine, Uluslararası Bir Ödül Daha !

09.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:33

Imagine Production'ın yapımcılığını üstlendiği film; Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nin ardından; Montenegro'da düzenlenen "Stars of Wild Beauty International Tourism Film Festival "inden de, 53 ülke ve 3000 katılımcı arasından, yine şehir kategorisinde en iyi film ödülünü aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Ben Antep'im" filminde, şehrin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra, Gaziantep'i Gaziantep yapan en büyük değere yani, insanına vurgu yapılıyor. Bir Gaziantepli'nin ağzından yazılmış gibi oluşturulan tanıtım filminin metni, yine bir Antep'li olan Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından seslendirildi. Tüm oyuncuları Gaziantep'in yerel halkı arasından seçilen, 35 kişilik bir yapım – yönetim ekibinin çalıştığı tanıtım filmi, Imagine Production imzasını taşıyor.

Film, sosyal medyada yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra büyük ilgi görmüş, Henüz 24 saat bile geçmeden 1 milyona yakın organik izleyiciye ulaşmış, Twitter' da uzun süre TT'de kalmıştı.

"Ben Antep'im" filmi bu yıl Haziran ayında düzenlenen Uluslarası İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nde de, 35 ülke, 380 film arasından şehir kategorisinde "En İyi Film" ödülünü alarak, büyük ödülün sahibi olmuştu.

Filmin yapımcılığını Gözde Gülan ve yönetmenliğini Güçlü Gülan üstlendi. Ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Gözde Gülan; "Gaziantep, hem tarihi, hem de günümüze taşımayı başardığı dokusu ve değerleri ile çok özel bir ilimiz. Bunu filmimize yansıtabildiğimizi, ödüllerle anlamak, pekiştirmek bizim için gurur kaynağı. Biz Imagine Production olarak şu anda da Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinin de tanıtım filmlerinin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Her yeri ayrı güzel, ayrı özel olan ülkemizde bu tarz tanıtım filmleri ile Türkiye'yi uluslararası platforma taşıyabilmek, hem modern yüzümüzü gösterebilmek, hem de turizme katma değer sağlamak adına çok önemli. Benzer projelerin devamını heyecan ile bekliyoruz" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler