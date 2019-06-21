"Ben Antep'im" filmine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seslendirdiği kentin tanıtım filmi, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde 35 ülkeden 380 film arasında "şehir" kategorisinde en iyi film ödülünü aldı.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlılığını yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar hayataya geçiriliyor.

İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" kapsamında düzenlenen yarışmaya, "sağlık", "spor", "inanç", "gastronomi", "doğa turizmi", "oteller", "hava yolları", "acenteler", "yerel yönetimler" ve "şehir" kategorilerinde "kültür ve turizm" temalı filmler katıldı.

Yarışmada, Şahin'in seslendirdiği ve Gazianteplilerin yer aldığı "Ben Antep'im" filmi şehir kategorisinde en iyi film seçildi.

Festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler, 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatı bulacak.

Sosyal medyada büyük ilgi gören film, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti.

Kaynak: AA