Bemo Kanyonu'na Düşen Kayalar Temizlendi
- Dağdan düşen kayaların duman çıkarması Kanyon'daki yollara düşen kayalar Yolun açılması ve araçların yoldaki seyrinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin etkisiyle Bemo Kanyonu'na düşen kayalar temizlenerek vadi yolu yeniden ulaşıma açıldı.
- Dağdan düşen kayaların duman çıkarması
Kanyon'daki yollara düşen kayalar
Yolun açılması ve araçların yoldaki seyrinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin etkisiyle Bemo Kanyonu'na düşen kayalar temizlenerek vadi yolu yeniden ulaşıma açıldı.