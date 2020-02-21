BemCar'dan 5 yaş ve üzeri BMW'lere özel fırsat

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41

BMW'nin Türkiye Distribütörü olan Borusan Otomotiv'in Yetkili Servisi BemCar Otomotiv'de fırsatlar devam ediyor.







5 yaş ve üzeri BMW'lere özel olarak hazırlanan ve 10 Mart 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 2.0 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerde motor yağı, yağ filtresi ve yağ servisi işçiliği için KDV dahil 650 TL avantajı sunularak otomobillerin ikinci el değeri de korunuyor. Uzmanlar, otomobillerin her yıl ya da 15 bin kilometrede bir periyodik olarak motor yağı ve yağ filtresinin değiştirilmesini öneriyor.



Motor hacmi 2.0-3.0 litre arası olan otomobillerde motor yağı, yağ filtresi ve yağ servisi işçiliği için KDV dahil 800 TL, Motor hacmi 3.0 litre ve üzeri olan otomobillerde motor yağı, yağ filtresi ve yağ servisi işçiliği için KDV dahil 1,100 TL fırsatı sunuluyor.



Fırsattan faydalanmak için BMW kullanıcıları, www.bemcar.com online servis formu üzerinden veya 0212 669 09 09 numaralı iletişim hattıyla randevu alarak faydalanabiliyor. Ayrıca kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye de www.bemcar.com web sitesinden ulaşılabiliyor. Kampanya, BemCar Otomotiv ile birlikte diğer katılım sağlayan Borusan Otomotiv Yetkili Servisleri'nde de geçerli oluyor.



Düzenli bakım otomobillerin ikinci el değerini koruyor



Kış aylarında motordaki ilk çalıştırma, yaz aylarına göre çok daha büyük bir önem taşıyor. Otomobilin motor yapısına uygun olarak BMW tarafından önerilen viskozitede yılda 1 kez ya da 15 bin kilometrede bir, yağ değişimi ve yağ filtresi değişimi tavsiye ediliyor. Düzenli şekilde yetkili serviste periyodik bakım gören otomobillerin ikinci el değeri korunurken, motorun eskimiş ya da eksilmiş yağ ile çalışmasına engel olunuyor. Eskiyen ve eksilen yağ, özellikle piston ve segmanlarda zaman içerisinde yıpranmalara neden olarak çok yüksek maliyetli arızalara yol açab



