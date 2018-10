Bem-Birsen'de Güven Tazeleyen Özatıcı Mazbatasını Aldı

Yapılan 3. olağan kongre ile Bem-Birsen Gaziantep Şube Başkanlığı'na tekrar seçilen Serkan Özatıcı, yeni yönetimiyle birlikte mazbatasını aldı. Özatıcı, aldıkları sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek adına tüm gayretleriyle çalışacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bem-Birsen 3. olağan kongresi yapıldı. Bem-Bir-Sen 3. olağan kongresinde üç listenin yarışında Serkan Özatıcı'nın güven tazeleyerek tekrar seçildiği yarışta 150 delegeden 90'nının oyunu alarak yarışı önde bitirdi. Şehitkamil Kongre merkezinde yapılan seçimin divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu yaptı. Oldukça heyecanlı geçen kongre sonucunda yönetime yeni isimler girdi. Seçimin ardından tekrar Bem-Birsen Gaziantep Şube Başkanlığına seçilen Serkan Özatıcı, yeni yönetimiyle birlikte mazbatasını aldı.

"Gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Bem-Birsen Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı, "Mensubu ve emektarı olmaktan her zaman onur duyduğumuz Bem-Birsen Gaziantep Şube Başkanlığına tekrar seçilmenin gururunu yaşıyorum. Sendikamız, milletimizin teveccühünü kazanmış saygın bir sivil toplum kuruluşudur. Bizim ülke olarak, millet olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bem-Birsen Gaziantep Şubesi olarak, vesayetin her türlüsüne karşı çıkmaya devam ederek yeni Türkiye'yi inşa etmeye, büyük Türkiye idealini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler sürdürüyoruz. Bizim çizgimiz millet çizgisidir, gücü milletin değerleridir, adresi milletin iradesinin yanıdır. Bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedefi doğrultusunda bölgesinde ve dünyada lider ülke olması için biz de katkı sunacağız. Bu amaç doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürdüğümüz bu onurlu çalışmayı daha ileri taşıma sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek adına var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum"

Cumhuriyet Bayramını da kutlayan Özatıcı, "Cumhuriyetimizin 95. yaşına ulaşmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP