Bem-Bir-Sen yöneticilerinin Adıyaman teması

06.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:54

Bem-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları 5. Bölge Eğitim Toplantısına katılmak için Adıyaman'a geldi.



Bem-Bir-Sen Genel başkan Yardımcıları Medeni Sevinç, Recai Karslı, Nurettin Sever ile beraber Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen il Temsilcisi Ali Deniz, Bem-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan toplantı öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Sendikacılar Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'ı ziyaret etti. Sendika yöneticileri ziyaretlerinde sendikal faaliyetlerden bahsederken, Vali Aykut Pekmez ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA