Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Gayretli'den Havza Belediyesine ziyaret - Haberler
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Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Gayretli'den Havza Belediyesine ziyaret

AA, Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Gayretli'den Havza Belediyesine ziyaret

Belediye ve İl Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

SAMSUN (AA) - Belediye ve İl Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, sendikal faaliyetleri önemsediğini dile getirerek, "Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Havza için 7/24 görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.

Gayretli de her zaman yerel yönetim çalışanlarının yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda bizlere destek veren ve her zaman yanımızda olan Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir'e şahsım ve üyelerim adına destekleri ve nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gayretli, Özdemir'e ziyaretin anısına Bem-Bir-Sen'in merhum genel sekreteri İbrahim Keresteci anısına bastırılmış "Gölgedeki Zafer Kut'ül Amare" kitabını hediye etti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Sebahattin Özdemir, Samsun, Savaş, Güncel, Haberler

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