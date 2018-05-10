Bem-Bir-Sen'den Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" Tartışmasına Tepki

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu, Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" tartışmasına tepki göstererek, Kur'an-ı Kerim merkezli başlatılan bu girişimi kınadı.

Pakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e karşı başlatılan iftira kampanyasını kınadığını aktardı.

Kur'an-ı Kerim'in değişmeden günümüze kadar geldiğini vurgulayan Pakoğlu, "Kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Bu 1948 Paris doğumlu Pascal Bruckner'in yazdığı bir bildiri. Hazırlanan bildiride Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu durum tam manasıyla ahmaklıktır." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın koruması altında olduğunu dile getiren Pakoğlu, şunları kaydetti:

"Münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu önyargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden islamofobiye hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu özellikle İslam ülkelerini daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya, BM gibi kurumları harekete geçirmeye davet ediyorum."