BELTUR A.Ş. ile Üniversitemiz Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş olan BELTUR A. Ş. (Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Tic. A. Ş. ) ile Üniversitemiz arasında "İşletmede Mesleki Eğitim" dersleri kapsamında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" ve "Aşçılık" Programı öğrencilerimizin "İşletmede Mesleki Eğitim" Dersi kapsamında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve BELTUR A. Ş. Genel Müdürü Cenk Akın tarafından 3 Aralık 2021 tarihinde imzalandı.

Üniversitede öğrendiklerini iş yaşamında uygulama imkanına sahip olan öğrencilerimiz imzalanan bu iş birliği çerçevesinde de teorik ve pratik bilgilerini yaşananlarla ilişkilendirebilecek, öğrendiklerini iş ortamında uygulama olanağı bulacak ve iş hayatına başlamadan önce sektörde deneyim kazanma, sektörü yakından tanıma şansı elde edecek.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Programı öğrencilerimiz zorunlu dersleri olan 'İşletmede Mesleki Eğitim' çerçevesinde hem mesleki eğitimlerini güçlendirecek hem de BELTUR A. Ş. bünyesinde mutfak istasyonlarında görev alacak.

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