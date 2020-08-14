Beltaş Vakfı 29. yılına özel 29 bin ücretsiz kitap dağıtıyor
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Beltaş Vakfı 29. yılına özel 29 bin ücretsiz kitap dağıtıyor

Beltaş Eğitim Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, Beşiktaş Belediyesi ve Destek Medya Grubu iş birliğinde, kuruluşunun 29. yılına özel kitap kampanyası başlattı.

Beltaş Vakfı 29. yılına özel 29 bin ücretsiz kitap dağıtıyor
14.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:42

Kurulduğu günden beri Beşiktaş halkının ve Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamayı hedef edinen Beltaş Vakfı, kitap kampanyası ile okumaya destek oluyor.

Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu yaptığı açıklamada,

"Yeter ki okuyalım, daha çok okuyalım diyerek Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş Vakfı ile birlikte böyle bir proje gerçekleştirmeyi uygun gördük. Okumak basamak basamaktır. Bir kere okumaya başlayıp keyif alırsanız, bir kitap daha okumak istersiniz. Diğer bir kitap da bu kitabın ardından gelir. Sonra da bir bakmışsınız kitapsız kalamıyorsunuz. İşte o zaman kitap okuma alışkanlığı edinmişsiniz demektir. Destek Medya Grubu olarak 'Okumaya Destek' adına çıktığımız bu yolda Beşiktaş Belediyesi'ne ve Beltaş Vakfı'na çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Beltaş Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise kampanyaya ilişkin, "Vakfımız 29 yıldır, Beşiktaş halkı için önemli bir misyon üstleniyor. Vakfımız ve Destek Medya Grubu'nun iş birliğinde 'Okumaya Destek' projesi ile her yaştan kişinin okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında toplam 26 farklı kitap, 29.000 adet olarak Beşiktaş halkına ücretsiz olarak dağıtılacak. Kitap kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, www.beltasvakfi.org adresinden istediği kitapları seçip, iletişim formunu doldurması gerekiyor. Kitaplar daha sonra Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından evlere teslim edilecek.

Hangi Kitaplar Dağıtılacak?

İkinci Adamlar – Erdinç Yüksel, Jüpiter Kaç Lira? – Metin Fidan, Hamsa – Jauier Agredo, Ben Tezer Özlü Masalında Kötü Kalpli Cadılar – Selda Terek Bilecen, Mükemmeli Arayan Kadın – Emre Alkin, A'dan Z'ye Ergenlik – Atilla Büyükgebiz, Oyun Kuruculuktan Oyun Bozuculuğa – Murat Özçelik, Eksik Olan - Y. Alp Kozanoğlu, Ömer Çeşit, Tanrının Yaşam Kılavuzu – Ünal Ersözlü, Okay'ın Kitabı – Aytekin Hatipoğlu, Anlam Arama – Hazal Yılmaz, Vizesiz Müttefik – Ceyhun Bozkurt, Hegemonya Savaşı – İbrahim Varlı, Başıma Bir İş Geldi – Zuhal Gürçimen, Bize Güzel Bir Son Lazım – Gökçe Dölek, Dört Gün Buda Üç Gün Zorba – Ünal Ersözlü, Steve Jobs Olsa Ne Yapardı – Jeff Jarvis, Merkür Geri Gitti – Burak Ali Kartal, Yeniçeriler – Mehmet Anıl, Çocuklar Kaybolmasın – Berna Semerci, Baykuşlar – Marjorie Sarnat, Kedilerin Dünyası – Marjorie Sarnat, Sakıncalı Çökelek – Atilla Taş, Sweden – Levent Özçelik, Scothland – Levent Özçelikv

Kaynak: Bültenler

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