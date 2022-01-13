BelPLAS, göl ve göletlerin temizliği için faydalı mikroorganizma üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BelPLAS AŞ tarafından, göl ve göletlerdeki kirlilikle mücadele için kullanılacak faydalı mikroorganizma üretildi.

ABB'den yapılan açıklamada, BelPLAS'ın göl ve göletlerdeki kirlilik, bulanıklık ve kokuyu önlemek amacıyla "mikroorganizma konsorsiyumu" olan özel karışım kültürü ürettiği bildirildi.

Laktik asit bakterisi ve maya türlerinin karışımından üretilen faydalı mikroorganizmanın, başkentteki göl ve göletlerde uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, bu teknoloji sayesinde durgun suların iyileştirilmesi, süs havuzlarının temizliği, giderler ile çöplerde koku giderimi, mikrobiyal gübre ve probiyotik gibi birçok alanda başarılı sonuçlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BelPLAS Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, faydalı mikroorganizmaların ilk olarak 2020'de Göksu Göleti'nde, 2021'de ise Göksu ve Temelli göletlerinde uygulandığını, çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Kırdar, "Göl ve göletlerimizdeki kirliliği, bulanıklığı ve kokuları önlemek için bu çalışmaları yapıyoruz. Kalite parametrelerini ve kalite seviyelerini çok iyileştirerek birinci sınıf su kalitesi parametrelerini getirmeye çalışıyoruz. Ürünümüzün çevreye, insana ve hayvanlara herhangi bir zararı yoktur. Hatta probiyotik etkisi göstererek, canlıların sağlığını iyileştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kırdar, şirketin ürünlerinin, internet adresleri üzerinden de online satışa sunulduğunu bildirdi.