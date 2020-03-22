BELPAŞ tesisleri korona virüs sebebiyle paket servis uygulamasına başladı Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması adına paket servis uygulamasını hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması adına paket servis uygulamasını hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için paket servis uygulamasını başlattı. BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı ek genelge doğrultusunda ikinci bilgilendirmeye kadar Restoran hizmeti veren işletmelerimiz korona virüs salgını için alınan tedbirler kapsamında sadece paket servis hizmeti verecektir. Detaylı bilgi ve mönülere ilişkin bilgiye tesislerimizin iletişim numaraları üzerinden ulaşabilir, dilediğiniz lezzetleri sipariş verebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizi devletimizin evde kal çağrısına hassasiyetle uymaya davet ediyor, süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmamızın ardından tesislerimizde yine sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA