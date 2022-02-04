ANKARA (İHA) - BelPa Mutfak, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor

ANKARA - BelPa Mutfak'ta hijyenik koşullarda pişirilerek paketlenen yemekler yaşlı, engelli ve Covid-19 çıkan vatandaşlar başta olmak üzere Araplar Mahallesi'ndeki Büyükşehir yurdunda kalan öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik Bulaşıcıdır" ve "Başkent'te hiç kimse yatağa aç girmeyecek" sloganı ile pandemi sürecinde başlattığı ve sonrasında da devam eden süreçte yaşlılardan engelli bireylere, Covid-19'a yakalanan hastalardan Büyükşehir Belediyesi yurtlarında konaklayan öğrencilere kadar ücretsiz yemek hizmeti sağlıyor. BelPa Mutfak'ta hijyenik koşullarda hazırlanarak poşetlenen günlük kahvaltı ve sıcak yemek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

"BelPa Mutfak Ankara'nın her yerine ulaşıyor"

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün ücretsiz olarak talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar taşınırken BelPa Mutfak'ta pişirilen sıcak çorba da hastane ve üniversite önlerinde ikram ediliyor.

BelPa Mutfak'ta özenle hazırlanan kahvaltı ve yemekleri 7'den 70'e ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten BelPa Genel Müdürü Ramazan Değerli, şu bilgileri paylaştı:

"BelPa Mutfak her gün yoğun bir tempoda çalışıyor. Yaşlılarımıza, engellilerimize, Covid pozitif olan hastalarımıza, Araplar Mahallesi'nde belediyemize ait yurtta kalan öğrencilerimize gönderilmek üzere yemek üretimimizi sürdürüyoruz. Ayrıca hastane ile üniversite önlerinde ücretsiz şekilde çorba dağıtımına da devam ediyoruz. Son olarak kar yağışının etkili olduğu günlerde AKOM ile koordineli çalışarak karla mücadele eden personelimize de sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve gece çorba ikramında bulunuyoruz. BelPa, Ankara'nın her yerinde, vatandaşımızın yanında."

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar kendileri ya da yakınları için Başkent 153 üzerinden başvurarak talepte bulunabiliyor.