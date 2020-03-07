Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!
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Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

07.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:26
Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!

'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, 'nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA

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