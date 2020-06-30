BELMEK telafi eğitimlerine başladı
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BELMEK telafi eğitimlerine başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), normalleşme süreciyle birlikte telafi derslerine başladı.

BELMEK telafi eğitimlerine başladı
30.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:25

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), normalleşme süreciyle birlikte telafi derslerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğinin hükümlerine göre, bitiş tarihi 8 Haziran 2020'den önce olan kurslar için belirlen oranda telafi eğitimi yapılarak kurslar tamamlanacak ve kurs sonu işlemleri gerçekleştirilecek. Dersleri yarıda kalan "BELMEK" kursiyerlerinin eğitimlerini tamamlamak ve sertifikalarını almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kararla ara verilen kurslara 15 Haziran 2020 itibariyle yeniden başlandı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte gerekli tedbirler alınarak telafi eğitimlerine başlayan kursiyerler maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BELMEK sorumlusu İlknur Bahar, "Ülke genelinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından biz de kurslarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda ders yapmaları için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Kursiyerlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve meslek edinmeleri için birçok branşta eğitim veriyoruz. İşaret Dili, Diksiyon, Bilgisayar, Gitar, Yönetici Asistanlığı, Yemek ve Pasta Yapımı, Resim, İngilizce, Saz kurslarımız salgın nedeniyle yarıda kalmıştı. 15 Haziran itibaren telafi derslerimize başladık. Ağustos ayına kadar telafi eğitimlerimiz devam edecek. Sonrasında yeni dönem kayıtları için tekrardan duyuru yapacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

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