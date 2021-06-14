BELMEK'te meslek öğrenen kursiyer kendi işyerini açtı
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BELMEK'te meslek öğrenen kursiyer kendi işyerini açtı

BELMEK'te meslek öğrenen kursiyer kendi işyerini açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerler, kendi işyerlerini açmaya başladı.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerler, kendi işyerlerini açmaya başladı. Ev hanımı Sevginaz Kahveci, mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarının ardından kendi işyerini açarak Düzce ekonomisinde yerini aldı.

Düzce Belediyesinin özellikle kadınların mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığı BELMEK kurslarına katılan kursiyerler, sabırlı ve azimli çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.

BELMEK, sanatkar yetiştirip kursiyerlerin kişisel gelişimlerini sağlarken istihdama da katkıda bulunuyor. BELMEK'in açtığı mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarına 4 yıl boyunca devam ettiğini belirten Sevginaz Kahveci de ilk önce evde üretim yapmaya başladığını daha sonra işyeri açmaya karar verdiğini söyledi.

Çocuklarımın çeyizini hazırladım

Mefruşat ve çeyiz hazırlama kurslarına hiç ara vermeden gittiği ve kendini geliştirmek adına arkadaşlarına dikimler yaptığını ifade eden çiçeği burnunda girişimci Kahveci, " Arkadaşlarıma kumaş aldırdım ve onların istediklerini diktim. Kızım ve oğlumun çeyizlerini hazırladım. 4 yılın sonunda kendi işyerimi açmak istedim ve makinelerimi alarak açtım. KOSGEB ile de yeni makinelerim gelecek" dedi.

Kursların katkısı çok fazla

BELMEK kurslarının kendisini geliştirmesinde çok fazla katkısı olduğunu kaydeden girişimci Sevginaz Kahveci, "Kurs ve kurs hocam bana çok fazla katkıda bulundu. Nevresim, pike bohça takımı, yatak örtüsü, makrome, havlu takımı ve çeyiz hazırlamanın yanı sıra nerelerde, nasıl kumaş alabileceğimizi gösterdiler. Devletime ve aileme katkı sağlayarak çocuklarıma bir yol açmak istiyorum. İşimi büyütüp istihdam sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür eden Sevginaz Kahveci, kadınların kurslara daha çok teşvik edilmesini ve cesaretlendirilmesini istedi. - DÜZCE

BELMEK'te meslek öğrenen kursiyer kendi işyerini açtı
BELMEK'te meslek öğrenen kursiyer kendi işyerini açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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