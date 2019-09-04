BELMEK kayıtları başladı

04.09.2019 12:06

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni dönem kayıtları 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı.



Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK'lerde 2019-2020 eğitim döneminde 6 ana bölgede 66 kurs merkezinde 31 farklı branşta eğitim verilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadının eğitim alması amacıyla açılan BELMEK'lerde kadınlar bir yandan meslek sahibi olurken, diğer yandan da sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor.



Sosyal belediyecilik anlayışının da temel unsurlarından biri haline gelen belediyenin Meslek Edindirme Kursları, Türkiye'nin en büyük yetişkin eğitim merkezlerinden biri olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirme, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımı gibi birçok etkisi olan BELMEK'lere sadece hobi için katılan kursiyerler de hobilerini mesleğe dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. BELMEK'ler her eğitim yılı içindeki kursiyer sayısı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başta olmak üzere 31 farklı branşta verdiği eğitimlerle hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye'nin diğer yerel yönetimlerine de örnek oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde kurs katılımcılarına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. BELMEK kurslarına şehrin dört bir yanından 18 yaş üzeri her yaştan kadın yoğun ilgi gösterirken, bu kurslara katılan kadınlar girişimci olarak da iş hayatına katılıyor. Kurs süresince uygulamalı eğitim alan Başkentli hanımlar, el emeği göz nuru ürünlerini yıl sonu sergisiyle de sergileme imkanı buluyor.



Kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) ve öğrenim durumunu gösterir belge gerekiyor. BELMEK merkezleri adres ve telefonları şöyle:



"- Çankaya



Sağlık 1 Sokak No: 40 Kızılay



433 82 71



Keçiören



Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 20 Etlik



352 44 52



Mamak



Şafaktepe Kültür Merkezi, Şafaktepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. No: 59



320 56 17



Sincan



Sincan İş Merkezi Vatan Cad. Otobüs Durağı Yanı



271 03 42



Yenimahalle



Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No: 114



222 65 26



Çayyolu



Mutlu Kent Mahallesi, 2074 Sok. No: 10



235 78 69"



Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı kararla 2019-2020 yılında da BELMEK'lerde kayıt ücreti alınmayacak. Kurslarda Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip - Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistik El Sanatları, Ev Ekonomisi (Yemek), Resim, Kilim, El Örgücülüğü branşları yer alacak. - ANKARA

Kaynak: İHA