BELMEK Kayıtları 4-14 Şubat arasında devam edecek

06.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:09

14 Şubat tarihleri arasında başvuruda bulunabilir.



Düzce Belediyesi bünyesinde düzenlenen Meslek Edindirme Kursları yeni dönem kayıtları başladı. 21 branşta özellikle kadınların yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmaları için düzenlenen kurslarda yeni dönem için kayıtlar başladı. 5 farklı noktada derslikler kurulan ve Düzceli kadınların emeğinin katma değerini artırmak üzere her dönem yeni branşların açıldığı kurslara kayıt yaptırmak isteyenler 4 – 14 Şubat tarihleri arası mesai saatleri içinde Bilgisayar İşletmenliği, Okuma-Yazma, İngilizce, Örgü, İşaret Dili, Drama, Değerler Eğitimi, Ebru, Yönetici Asistanlığı için Eski Film Platosu ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Katlı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezine başvurabilir. - DÜZCE

Kaynak: İHA