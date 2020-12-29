BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
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BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti

29.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:53
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çayyolu BELMEK eğitmenleri, kendi elleriyle lösemili çocuklara yılbaşı kıyafetleri dikti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çayyolu BELMEK eğitmenleri, kendi elleriyle lösemili çocuklara yılbaşı kıyafetleri dikti. LÖSEV himayesinde tedavileri devam eden çocuklar, kıyafetlerini yılbaşı etkinliğinde giyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Çayyolu BELMEK eğitmenleri lösemili çocukları sevindirecek bir çalışmaya imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "İnsanlık ölmesin, insanlar da ölmesin" temasına dikkat çekmek amacıyla Ankara'da LÖSEV himayesinde tedavileri devam eden lösemili çocuklara yılbaşı kıyafetleri hazırladı. Çayyolu BELMEK kursu eğitmenleri; tütü etek, pelerin, pijama, şapka, tulum, sweatshirt ve bileklik gibi birbirinden güzel kıyafetleri kendi elleriyle dikti.

Sosyal sorumluluk projesine katılarak iyiliği bulaştırmak adına yapmış oldukları bu güzel davranıştan dolayı BELMEK eğitmenlerini ziyaret ederek teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın 'İyilik bulaşıcıdır' söylemine uygun olarak Çayyolu BELMEK kurs hocalarımız bu sosyal sorumluluk projesini hazırladılar. LÖSEV'in talebi doğrultusunda lösemili çocuklara pelerin, şapka, pijama, tulum gibi çeşitli kıyafetler dikildi. Bu süreçte çocukların hayata gülümsemelerine sebep olabilirsek ne mutlu bize. Hayırsever vatandaşların bize ulaştırdığı oyuncakları da ayrıca çocuklarımıza hediye olarak götüreceğiz."

Toplumsal farkındalık için gönüllülük esaslı proje

Toplumsal farkındalık yaratarak çocuklara moral vermek için gönüllü olduklarını belirten Çayyolu BELMEK idarecileri ve eğitmenleri, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

Çayyolu Bölgesi BELMEK Yöneticisi Birsen Uzun, "Gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla burada sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocukların yılbaşı programında giyinmeleri için tütü etek, pijama, tulum, pelerin ve sweatshirt diktik. Diktiğimiz kıyafetleri lösemili çocuklar yılbaşı programında giyecekler. Biz de çocukların mutluluğuna ortak olduğumuz için mutluluk duyuyoruz."

Giyim Eğitmeni Havva Evra Umay: "Şu an pandemi nedeniyle kurslarımıza öğrenci alamıyoruz. Bu boşlukta hem zamanımızı değerlendirmek hem de çocukları sevindirmek için kıyafetler diktik. Lösemili çocuklar yararına burada böyle güzel bir projede gönüllü olduk."

Kırkyama Eğitmeni Neslihan Halise Akın, "Pandemi döneminde kurslarımız kapandı. LÖSEV'e destek olmak için burada çocuklara çeşitli kıyafetler ve hediyeler hazırladık. Umarım çocukların yüzlerini güldürürüz." - ANKARA

BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti
BELMEK eğitmenlerinden lösemili çocuklara el emeği göz nuru yılbaşı kıyafeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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