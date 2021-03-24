Belma Erdoğan kimdir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Belma Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Belma Erdoğan nereli, mesleği nedir? Belma Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu.AK Parti MKYK Üyesi Belma Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Belma Erdoğan nereli, mesleği nedir? Belma Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BELNA ERDOĞAN KİMDİR?

Adana'da doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Adana'da tamamladı.

Fransa – Strasburg Üniversitesinde Sosyoloji, Ankara Gazi Üniversitesinde Eczacılık okudu. 1989'dan beri serbest Eczacılık yapmakta.

Mesleki alanda Yurtiçi ve Yurtdışı birçok Proje ve Eğitim programında görev aldı. Mahkemelerde "Bilirkişilik" yapmakta.

Parti kuruluşuyla başlayan AK Parti üyeliği ile :

2002 Genel Seçimlerinde Adana milletvekilliği aday adaylığı ile başlayan teşkilat çalışmalarına,

2. Olağan Kongrede Ankara il yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi ile 2014 yerel seçimlerine kadar Ankara İl Yönetimindeki çalışmalarına, aralıksız devam etti.

2014 Yerel Seçimlerine kadar AK Parti Ankara İl Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler birimlerinde çalıştı.

2014 Yerel Seçimlerinde Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi.

BELEDİYE

50 yıllık Belediyenin İlk Kadın Başkan Vekili oldu.

Halen Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı ve Daimi Encümen olarak görev yapmakta.

5 Aralık 2015 Kongresi ile Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeliğine seçildi. Halen Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Siyasi ve Sosyal içerikli birçok STK'da aktif üye olarak görev almaktadır.

Müzehher Belma Erdoğan, AK Parti 27.dönem Ankara milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

Fransızca ve temel düzeyde İngilizce bilmektedir.