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Bellona Kayseri sekizinci mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri sekizinci mağlubiyetini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon ligde sekizinci mağlubiyetini aldı.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon ligde sekizinci mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde geride kalan 9.hafta sonunda oynadığı 1 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 10 puan topladı. puan aldı. Ligde 12.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, ligin 10. haftasında sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bellona Kayseri Basketbol oynadığı 9 maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol, Hatayspor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş HD Sigorta ve Bursa Büyükşehir Belediyespor takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti. Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini 8. haftada deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor'u yenerek elde etti. - KAYSERİ

Bellona Kayseri sekizinci mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri sekizinci mağlubiyetini aldı

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