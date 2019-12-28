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Bellona Kayseri'nin rakibi Galatasaray

Bellona Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

28.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:18
Bellona Kayseri'nin rakibi Galatasaray

sahasında 'ı konuk edecek.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol bugün oynayacağı Galatasaray maçını kazanmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar bugün Galatasaray'ı mağlup ederek ligdeki yedinci galibiyeti almanın hesabında. Taraftarının desteği ile Galatasaray'ı yenerek 2019 yılını galibiyetle kapatmak isteyen Bellona Kayseri Basketbol'da eksik oyuncu bulunmuyor.


Bugün Kadir Has Kongre ve Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol -Galatasaray karşılaşması saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu ve Sedef Yarıcı hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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