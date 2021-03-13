Bellona Kayseri'nin gözü EuroCup'ta
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Bellona Kayseri'nin gözü EuroCup'ta

13.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:27
Bellona Kayseri'nin gözü EuroCup'ta

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup Women son 16 turunda sahasına Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'u konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup Women son 16 turunda sahasına Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'u konuk edecek.

FIBA EuroCup Women de son 16 turuna kalan Bellona Kayseri Basketbol bu sezon kupayı müzesine götürmek istiyor. Daha önce 3 kez final oynadığı EuroCup'ta maçlarını tek tek kazanıp mutlu sona ulaşmanın hesabını yapıyor. Sarı kırmızılılar 16 Mart 2021 Salı günü evinde oynayacağı Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçı hazırlıklarını antrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Bellona Kayseri Basketbolda keyifler yerinde. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürecek olan sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek son 8 takım arasına kalmak istiyor.

Bellona Kayseri Basketbol ile Birevim Elazığ İl Özel İdarespor karşılaşması Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri'nin gözü EuroCup'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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